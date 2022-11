Um homem foi detido com drogas na tarde desta quinta-feira (24), trafegando em uma moto pela BR-356, em Muriaé. A abordagem da Polícia Militar ocorreu após perceber a apreensão do rapaz que estava na garupa da motocicleta ao ver a viatura.

Durante a abordagem, foi encontrado com ele, diversos frascos de lança perfume e haxixe. Ainda segundo as apurações realizadas no local, o piloto é pai do carona e ficou surpreso com os entorpecentes apreendidos com o filho. Ele afirmou que não sabia que o filho estava com os materiais.

Os dois foram conduzidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil. A moto por está com a documentação vencida foi apreendida.

