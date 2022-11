A reunião de centenas de torcedores para assistir ao jogo da seleção Brasileira contra a Sérvia em um telão montado na Praça da Estação, em Barbacena, terminou em confusão generalizada nessa quinta-feira (25). Após o jogo, o tumulto teve início e a Polícia Militar utilizou spray de pimenta para dispersar os envolvidos.

Com o uso do spray, as pessoas que estavam no Mercado Central acabaram sendo atingidas pelo gás de pimenta e várias delas passaram mal. Logo após a confusão, a Administração do Mercado Central emitiu nota oficial esclarecendo que não houve problema dentro do empreendimento. O comunicado afirmaque a confusão foi oriunda do evento na Praça da Estação.

“O gás tomou conta do mercado tendo o público que se retirar do ambiente. Infelizmente clientes e crianças sofreram com o ocorrido”, afirma a nota que encerra fazendo um apelo: “Esperamos que a prefeitura e a PM se preparem melhor para os próximos jogos”.

Em resposta à manifestação da Administração do Mercado Central, a Polícia Militar emitiu um comunicado na manhã desta sexta-feira (25) assinado pelo Comandante da 13ª Região da Polícia Militar, Tenente Coronel Terence Pablino Floriano Guimarães:

“Na noite de ontem (24), durante as comemorações após o jogo do Brasil promovidas pela Prefeitura Municipal de Barbacena na Praça da Estação, em Barbacena, aconteceu uma briga nas proximidades do Mercado Central, onde foi necessário o uso de meios não letais na área externa do mercado para controle da ordem. Devido às condições climáticas, o spray utilizado acabou entrando no Mercado Central afetando algumas pessoas que estavam em seu interior. Contudo, verificou-se uma falha grave da segurança local que impediu que as pessoas saíssem com o fechamento, inclusive, das saídas de emergência. Procedimento esse, equivocado em casos de pânico. O Corpo de Bombeiros será acionado para uma vistoria e laudo do acontecido. A Polícia Militar de Minas Gerais ressalta seu papel na garantia da segurança pública e manutenção da ordem em qualquer situação, primando sempre por um trabalho feito com responsabilidade visando sempre o menor risco para a população”.