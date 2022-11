Uma mulher morreu e outras duas pessoas, um homem, de 36 anos, e uma mulher, ficaram feridas em um acidente na BR-040 no fim da manhã desta sexta-feira (25) em Santos Dumont.

Segundo informações preliminares da PRF, um fusca e uma carreta se envolveram no acidente. As três vítimas estavam no fusca, que era dirigido por um homem, de 36 anos, que não possuía habilitação.

Ainda, de acordo com a PRF, a pista está totalmente liberada.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Uma mulher teve ferimentos leves.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO.

