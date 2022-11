O trânsito no centro de Barbacena será parcialmente interditado neste sábado (26) e no domingo (27), a partir das 7h para colocação de enfeites e ornamentação natalina. A medida vale da Rua Tiradentes até o Jardim Municipal, bem como as ruas laterais ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Na parte da manhã a ornamentação será na área do Rosário. As outras vias serão ornamentadas na parte da tarde, no horário em que as lojas estão fechadas.

As luzes natalinas serão inauguradas oficialmente na segunda-feira (28), a partir das 19h, no Jardim Municipal.



