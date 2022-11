Uma Hillux, com três pessoas da mesma família, pai mãe e filho, capotou e caiu em uma ribanceira na noite deste domingo (27) na BR-040 em Alfredo Vasconcelos no KM 686. Ninguém se feriu gravemente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar chovia forte na região e o carro estava a aproximadamente 20 metros das margens da rodovia. Das três vítimas, mãe e filho estavam no interior do veículo e o pai, condutor do carro, estava do lado de fora, todos sem ferimentos graves.

Com o emprego de técnicas de resgate verticais, a equipe de Bombeiros conseguiu efetuar o salvamento dos vitimados para um local seguro, onde foram repassados à equipe médica da Via 040, para avaliação e encaminhamento ao pronto socorro do Hospital Regional de Barbacena.