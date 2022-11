Um homem de 63 anos teve a casa invadida na noite do sábado (26), no Bairro Valentim Prenassi, em Barbacena. O autor do crime tinha algo metálico com o qual ameaçou a vítima e a encaminhou para o banheiro da residência, onde a trancou, enquanto revirava os outros cômodos. O idoso gritou por socorro. O suspeito fugiu na sequência com R$307 e a chave do imóvel.



Ao sair do banheiro, o morador percebeu que tinha sido trancado dentro de casa. Foi necessário desmontar as dobradiças para conseguir sair e pedir socorro à polícia. A vítima reconheceu a voz do autor e repassou os dados para a PM que iniciou rastreamento, sem êxito.