Dois homens com respectivamente 20 e 30 anos foram presos no sábado (26), no Bairro Tijucal, em Congonhas, por tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Ambos estavam envolvidos em um homicídio ocorrido anteriormente. Durante a abordagem à dupla, foi apreendida uma pistola de 9mm de calibre, com carregador e 17 munições intactas do mesmo calibre.

Também foram recolhidas uma barra de maconha e uma porção da mesma substância, duas balanças de precisão e material para embalar o entorpecente. Os autores foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo na sequência conduzidos à Delegacia de Polícia juntamente com toda apreensão efetuada.



