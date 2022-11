Um veículo abandonado foi apreendido na madrugada desta segunda-feira (28), no Bairro Acampamento. A Policia Militar foi acionada para verificar o caso. A equipe constatou que dentro do automóvel havia um revólver calibre 32, com seis projéteis de mesmo calibre, três buchas de maconha e duas toucas pretas tipo bala clava. Os materiais e o veículo foram apreendidos. O automóvel foi removido ao pátio credenciado.



134ª DP | apreensão | Armas | Drogas | Polícia Federal | Tráfico