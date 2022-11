Mais um temporal atingiu Barbacena na noite desta segunda-feira (28), acompanhado de granizo e ventos fortes. A chuva foi suficiente para provocar pontos de alagamento, acúmulo de granizo e aumento do volume de água no Córrego da Rua Bahia. O alerta do Inmet aponta perigo de chuva intensa, de até 50mm e ventos entre 40 e 60km/h, é válido até às 10h de terça-feira (29).

Chuvas | Geral | Granizo | Rio de Janeiro