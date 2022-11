Três ônibus da empresa Coletivos União pegaram fogo na madrugada desta terça-feira (29). Os veículos estavam estacionados dentro da garagem. Dois tiveram perda total e um foi queimado parcialmente.

Segundo informações apuradas, as chamas começaram pouco depois das duas da manhã. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Ninguém ficou ferido.

Em contato com o gerente da empresa Coletivos União, Michel Farjado, os ônibus incendiados fazem as linhas dos bairros Santana e Circular, o outro era reserva.

Mesmo com os desfalques, a empresa informou que conseguiu organizar o itinerário e os horários não serão afetados.

Assim que os fogos iniciaram, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas que em poucos minutos se espalharam rapidamente.

A Polícia Militar esteve presente no local e registrou a ocorrência, bem como a Perícia Criminal da Polícia Civil que irá apurar as causas do incêndio.

FOTO: Rádio Muriaé - Reprodução

FOTO: Rádio Muriaé - Reprodução

FOTO: Rádio Muriaé - Reprodução

FOTO: Rádio Muriaé - Reprodução

