Um apartamento pegou fogo, na rua Oscar Reinaldo, bairro Progresso em Conselheiro Lafaiete na manhã desta terça (29). Ao ajudar a combater as chamas antes da chegada dos bombeiros o síndico do prédio acabou inalando muita fumaça e precisou ser encaminho para a Policlínica Municipal.

Segundo o Corpo de Bombeiros a moradora do apartamento, percebeu as chamas após sair do banheiro e rapidamente acordou seu esposo pra saírem do apartamento.

Ainda, de acordo com os bombeiros, a moradora disse que acredita que o incêndio pode ter sido por um descuido do seu esposo, que é fumante, e pode ter deixado o cigarro cair na cama. O incêndio se iniciou no quarto do casal, e queimou o armário, a cama e o chão de taco. Por não ter indício de crime não foi necessário a presença do perito da polícia civil.

FOTO: CBMMG - Reprodução