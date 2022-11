O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou na manhã desta quarta-feira (30) a Operação Mestástase, destinada a apurar o envolvimento direto de um traficante de drogas e terceiros, inclusive agentes políticos, com empresas participantes de licitações e contratações nos municípios de Muriaé, Laranjal e outros da região. Há indícios de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e de crimes perpetrados contra o patrimônio público, inclusive com a utilização de empresas na prática de ilícitos financeiros, como a ocultação/dissimulação de patrimônio na utilização de “laranjas”.

De acordo com o Ministério Público, o principal alvo da operação e líder da organização criminosa, também está ligado à prática de homicídios.

Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, 9 mandados de bloqueio imóveis e 17 mandados de sequestro de veículos, incluindo caminhões e automóveis de luxo. Os mandados estão sendo cumpridos em Muriaé e Laranjal.

Segundo o promotor de justiça Breno Costa da Silva Coelho, do Gaeco da Zona da Mata, “as investigações apontam que contratos administrativos celebrados entre municípios e autarquias da região com empresas ligadas ao principal investigado seguramente ultrapassam o montante de R$ 5 milhões”, destaca.

Numa parcial de persecução patrimonial e de recuperação de ativos, foram indisponibilizados e/ou apreendidos os seguintes bens: nove imóveis, oito automóveis, quatro motocicletas e dois caminhões.

