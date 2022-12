A Prefeitura de Matias Barbosa realizou na última terça-feira (29), uma ação com fumacê no centro da cidade, no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue. De acordo com o Departamento de Saúde de Matias Barbosa, a cidade passa por um período de maior incidência de chuvas e calor, conhecido como período sazonal para a proliferação do mosquito.



O Departamento pede apoio da população para a eliminação dos possíveis focos do mosquito, com vistoria dentro e fora das residências. A atividade pode ser realizada pelo morador com 10 minutos, ao menos uma vez por semana. Entre os locais comuns para servir de criadouro do mosquito, estão vasos de plantas, pneus, vasilhames, garrafas pet, caixas-d’água, ralos entre outros.



Foi realizado pelo Comitê da Dengue, uma reunião com representantes de setores da Prefeitura e sociedade civil, onde foram discutidas as ações de enfrentamento ao mosquito durante o período de chuva. O encontro aconteceu no último dia 16.



Também foi realizado o 4º Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2022, com o resultado de 2,9% que representa um aumento de 0,8% de acordo com 3º LIRAa, com 2,1% divulgado em julho.





Tags:

#oflu | Aaa | Aedes Aegypti | Cabo frio | Campanha de conscientização | Campos | Carro Fumacê | CCZ | Cedae | Chikungunya | Dengue | Febre amarela | Fumacê | Geral | Inseticida | Jornal O Fluminense | Ministério da Saúde | Mosquito | Mudas repelentes | O Fluminense | Rio de Janeiro | Saúde | SJB | zika