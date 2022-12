Uma serpente foi capturada na tarde desta quarta-feira (30) na construção da Escola Meridional, cujo terreno fica no Bairro Bellavinha, em Conselheiro Lafaiete. De acordo com os banheiros, a cobra estava na área de trabalho dos funcionários da obra, oferecendo risco para eles. Por meio do uso de técnicas apropriadas de captura, os bombeiros realizaram a retirada do animal e o devolveram ao seu habitat natural.