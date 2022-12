Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira (30), em Senador Firmino, por envolvimento na prática de atos infracionais análogos a furtos, roubos, tráfico de drogas, lesão corporal, vias de fatos, posse ilegal de arma de fogo e ameaça, executados ao longo de 2022.



De acordo com o delegado regional em Ubá, Diêgo Candian Alves, levantamentos apontaram que o garoto também se exibia nas redes sociais com armas de fogos e vultosas quantias em dinheiro. Por meio de investigação, a Polícia Civil representou pela apreensão do jovem, pedido este que deferido pela Justiça. O adolescente infrator está à disposição da Justiça em unidade especial.

Tags:

DPCA | Furto | Lesão corporal | Menor infrator | roubo