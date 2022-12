Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (1º), em função do envolvimento com tráfico de drogas, a partir do cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços do Bairro Belvedere, no município de Ouro Branco. A primeira abordagem ocorreu na residência de um homem de 35 anos, onde a polícia apreendeu R$3.860,00, uma máquina de cartão de crédito e um pote com uma porção de maconha.





No segundo endereço, de um homem de 22 anos, foram apreendidos dois veículos, dois rádios comunicadores, dois aparelhos celulares, um papel filme usado no embalo das drogas, R$4.000,00 e duas porções de maconha. No último ponto alvo da ação, foram localizados e apreendidos uma pistola calibre ponto 40 com mira à laser, com 48 munições de mesmo calibre, um carregador e dois coldres para arma de fogo.



No local foi apreendida uma quantia de R$887,00, uma balança de precisão, um notebook, três relógios , além de joias, sendo quatro cordões e três anéis, uma faca e um facão, dois pendrives, um HD de câmera de monitoramento e quatro celulares. No terceiro local vistoriado pela polícia, o dono do material, um homem de 31 anos, apontou uma arma em direção aos militares, desobedecendo a ordem de largá-la.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos policiais realizou quatro disparos contra o agressor, que foi atingido e caiu, sendo socorrido por uma equipe do Samu no hospital da cidade e, depois, sendo encaminhado para Congonhas.

A companheira do infrator, uma mulher de 25 anos, tentou atrapalhar a ação policial e também foi presa, por desobediência. Além do crime de porte ilegal de arma de fogo, o autor recebeu voz de prisão pelos crimes de tentativa de homicídio, desobediência e resistência, lesão corporal. O quatro envolvidos foram encaminhados para a delegacia, para as demais providências.