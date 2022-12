Um incêndio ocorreu em uma casa na tarde de sexta-feira (02), na cidade de Barroso. O imóvel, localizado na Avenida Brasil, bairro Jardim Bandeirantes, ficou parcialmente destruído. O fogo aconteceu em um quarto, no fundo da casa, queimando toda a mobília. Dois guarda roupas, uma cama de casal e um colchão ficaram destruídos. Apesar do fogo não ter se espalhado por toda a casa, a fumaça causou danos em outros cômodos.

Os bombeiros conseguiram apagar as chamas com cerca de mil litros de água. A Defesa Civil do município esteve presente e condenou as estruturas do imóvel. A causa do incêndio não foi identificada e ninguém ficou ferido.

