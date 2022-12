O quarto de uma casa pegou fogo na manhã deste sábado (03) no bairro Monte Mário, em Barbacena.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ao chegarem ao local as guarnições se depararam com um o incêndio no quarto de uma residência composta por um pavimento de cinco cômodos: dois quartos, uma sala, um banheiro e uma cozinha. No momento da chegada das equipes, um dos moradores estava jogando água sobre um dos colchões. Havia uma quantidade considerável de água no piso do quarto e um foco de incêndio debaixo do colchão. A guarnição de salvamento, primeira a chegar ao local, realizou o combate ao foco utilizando uma mangueira de jardim. Devido a presença de muita fumaça, as janelas foram abertas e o local foi isolado para a segurança dos moradores, que só puderam voltar pra casa após dissipada toda a fumaça.

Ainda, segundo os Bombeiros, no quarto, as chamas consumiram um guarda-roupas de madeira, uma cama de casal de madeira, uma cama box de solteiro, dois colchões de casal e um colchão de solteiro, além de vários alimentos e peças de vestuário. Foram gastos aproximadamente 50 litros de água para apagar o fogo e realizar o trabalho de rescaldo. Não houve vítimas, apenas danos materiais.



Sobre a causa do incêndios os Bombeiros explicaram que uma das moradoras alegou ter utilizado um isqueiro e, de repente, o fogo se alastrou pelo colchão.