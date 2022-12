Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante, na noite de sexta (02) em Miraí, suspeito de ter estuprado uma garota de 14 anos.

O crime aconteceu nas dependências do bar que pertence ao suspeito, conforme revela o registro policial. A própria adolescente contou à mãe o que aconteceu ao chegar em casa, em prantos, sentindo fortes dores nas partes íntimas e dizendo que queria se matar.

A vítima chegou ao bar para fazer um lanche, após ter ingerido bebida alcoólica durante o dia em sua casa. Depois de lanchar, o proprietário do estabelecimento ofereceu à ela água e o sofá do camarim para descansar, percebendo que a adolescente estava sob o efeito de bebida alcoólica.

Ao chegar ao camarim, contou a vítima aos policiais, começou a ser seduzida até que o autor a fez praticar sexo oral nele, contra a sua vontade. Depois, a levou para outro cômodo, no mesmo recinto, onde manteve a relação sexual sem seu consentimento.

Após tomar conhecimento do caso, a mãe da adolescente acionou a Polícia Militar que foi ao estabelecimento e obteve as imagens da câmera de segurança que gravaram tudo que foi narrado pela vítima. O suspeito do crime utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e nada disse aos policiais.

Em seguida foi preso em flagrante e levado para fazer exames médicos e conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Leopoldina onde foram tomadas as demais providências. Todos os procedimentos foram acompanhados por duas advogadas que assumiram sua defesa. A vítima foi levada para Juiz de Fora onde passará por uma bateria de exames médicos, entre eles o teste de anti-HIV, entre outros, visando diagnosticar possíveis lesões.

