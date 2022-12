Na noite de sexta-feira (02) uma briga no bairro Josefina Coelho, em Barroso, terminou com um tiroteio. A confusão começou por volta das 19h40, durante a comemoração do jogo do Brasil.

Um jovem de 20 anos, morador da cidade, disparou uma arma de fogo várias vezes contra um outro jovem, de 22 anos, residente em Tiradentes.

A vítima foi encaminhada para o hospital. O suspeito dos disparos não foi identificado.

