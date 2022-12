Duas pessoas, um homem de 44 anos e uma mulher de 62, foram encontradas mortas com diversos tiros nesta segunda (05) na rua João Pereira Gomes, centro de Palma. O suspeito de cometer os crimes , um militar veterano, foi encontrado sem vida na manhã dessa terça (06).

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local os militares encontraram as vítimas, já sem vida, com diversas perfurações causadas por arma de fogo. Testemunhas relataram que o suspeito fugiu do local em uma moto que foi localizada pouco tempo depois em um sítio de propriedade do mesmo.

Ainda de acordo com a PM, na manhã dessa terça (06) a guarnição foi acionada novamente em um sítio na zona rural de Palma, onde localizou o corpo do suspeito sem sinais vitais e com marca de disparo com arma de fogo. No local foi encontrado um revólver calibre 38.

Não se sabe o que pode ter motivado os crimes. A investigação a cerca do caso será feita pela Polícia Civil.



