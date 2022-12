Nesta quarta-feira (07) um homem foi preso, em Cristiano Otoni, por tráfico de drogas. Os policiais foram até a casa de um homem para cumprir um mandado de busca e apreensão e, durante as diligências, encontraram as substâncias ilícitas enterradas no quintal.

Foram apreendidos um saco com pinos vazios, 36 pinos de cocaína, 16 buchas e uma porção de haxixe e três comprimidos de ecstasy.



