Três integrantes de um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas em Ubá e região foram presos durante a operação batizada de Idrugs, realizada na manhã desta quarta-feira (7). As equipes também apreenderam drogas, arma, dinheiro, veículos e outros objetos. Segundo o delegado Douglas Mota, o grupo tinha uma divisão de trabalhos e turnos muito bem elaborada e realizava a venda do entorpecente por meio de aplicativos de mensagens. A ação da Polícia Civil contou com a participação do Ministério Público de Minas Gerais.



"Esse grupo criminoso é muito organizado com praticava tráfico em Ubá e região por meio do disque droga, que funcionava como os aplicativos de entrega de alimentos disponíveis no Brasil. Eles recebiam o pedido, processavam e, inclusive, recebiam pagamentos virtuais, por aplicativos de mensagem", detalhou o delegado, que ainda pontuou que a entrega do material ilícito era feita em domicílio.

O líder do grupo, um homem de 33 anos e dois de seus funcionários, ambos de 25 anos, foram detidos pelos crimes de de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Em um dos endereços visitados pela Polícia Civil, foram confiscadas porções de maconha, cocaína, arma, balanças de precisão, dinheiro, veículos e celulares.



O delegado contou que as apurações iniciaram em abril de 2022 e, após oito meses de investigação qualificada, a PCMG desvendou a dinâmica do tráfico milionário praticado pelo grupo. "Eles possuíam um terminal telefônico utilizado exclusivamente para recebimento de pedidos, gerenciamento de recebíveis por meio de pagamentos virtuais e agendamentos de entregas de drogas em Ubá e região, semelhante ao que ocorre com um dos principais aplicativos de entrega de alimentos". Havia motocicletas utilizadas



As investigações prosseguem, em meio a um inquérito policial contendo mais de 200 páginas, que incluem a realização de lavagem de dinheiro.



A operação contou com a participação de 22 policiais civis de Ubá, além de policiais das delegacias de Mercês, Rio Pomba, Guarani, Tocantins, Senador Firmino e Visconde do Rio Branco.



Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

