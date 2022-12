Uma idosa de 70 anos morreu na noite desta sexta-feira (9), no KM98 da MG-265, em Tocantins. Ela ocupava o banco do carona em um veículo que trafegava em direção à Rio Pomba. Em uma curva, o veículo, que era conduzido por uma pessoa de 54 anos invadiu a contramão e colidiu com outro automóvel que vinha na direção contrária, no sentido Ubá.

O segundo automóvel estava ocupado por um condutor de 47 anos e uma carona de 70 anos. A passageira do veículo que seguia para Rio Pomba morreu no local do acidente, enquanto o motoristas teve ferimentos graves, porém, sem risco de morte. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Santa Isabel, em Ubá.

Os ocupantes do outro carro também apresentavam ferimentos graves, com fraturas, no entanto, também não correm risco de morte e foram encaminhados para a cidade de Rio Pomba para atendimento médico. Os veículos, em situação regular, foram removidos pelo guincho de plantão após a realização do trabalho pericial pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o local do acidente apresenta aclive/declive sinuoso, possuindo duas faixas no sentido Rio Pomba - Ubá e uma faixa em sentido Ubá - Rio Pomba. Durante atendimento a via ficou interditada por mais de 3 horas. Um desvio foi feito por estrada de terra, para veículos leves que conheciam o caminho, até a liberação parcial da via.