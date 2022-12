Os crimes de violência contra a mulher, infelizmente, nunca deixaram de ocorrer. Porém, as leis começaram a ser mais rígidas exatamente na intenção de coibir essa prática que, no mínimo, pode ser classificada como repugnante. Além de leis mais severas, é preciso um trabalho social que envolve as autoridades e também a imprensa, divulgando e mostrando o quanto esses crimes contra as mulheres são maléficos para a sociedade. Foi preso, na tarde de sábado (10), um homem acusado de matar uma mulher e esconder seu cadáver, no quintal. O crime aconteceu em Ouro Branco, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Barbacena. A vítima, de 43 anos, era supostamente sua amante. O crime foi descoberto pela Polícia por meio de uma denúncia anônima.

O criminoso foi localizado, neste sábado, enquanto dirigia seu carro. No veículo, os policiais encontraram o celular da vítima e sinais de sangue. Na casa do autor, durante revista foi localizado um tambor com cheiro forte e um local com sinais de terra remexida. A perícia foi acionada e, após investigações conjuntas com o Corpo de Bombeiros, foi encontrado o corpo da vítima, que havia sido parcialmente carbonizado antes de ser enterrado no quintal. O homem foi preso por homicídio e ocultação de cadáver.



Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR