Dois carros se envolveram em um acidente na noite desta segunda (12) na Rua Henrique Diniz, próximo ao Bahamas Mix no bairro Pontilhao em Barbacena.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma kombi que realizava conversão à esquerda, foi atingida em sua lateral pelo um Veiculo Gol que seguia sentido Bahamas.

Segundo informações das testemunhas, após o impacto do acidente, a porta lateral da kombi soltou do veículo e uma das ocupantes, uma mulher de 51 anos, caiu na rua, porém ela estava andando no local do acidente e não apresentava ferimentos graves aparentes, relatando apenas estar assustada com o ocorrido. As outras duas vítimas, também do sexo feminino e passageiras da Kombi, apresentavam ferimentos leves. Uma idosa, de 70 anos, apresentou um ferimento no rosto e uma mulher, de 28 anos, um hematoma na cabeça. Os demais ocupantes tanto deste veículo quanto do Gol, nada sofreram.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional.