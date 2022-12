Um homem, de 41 anos, foi resgatado pela Polícia Civil após ser sequestrado e mantido em cativeiro na em Ubá. Dois suspeitos, de 19 e 43 anos, foram presos em flagrante, na noite desta segunda (12) pelo crime e por tentarem extorquir os pais da vítima. O homem foi resgatado em uma casa sem móveis, apenas com colchão, em uma rua sem saída. Uma moto também foi recuperada.

Segundo informações da PCMG, as investigações iniciaram quando familiares da vítima procuraram a Polícia Civil na segunda-feira (12) e relataram que estavam recebendo telefonemas ameaçadores, exigindo R$3 mil para libertar o homem. As ameaças também incluíam o não envolvimento da polícia. Os suspeitos permitiram o contato da vítima com os pais pelo telefone, para confirmar que ele estaria em um cativeiro desde o último sábado (10/12).



Operação e prisões



Segundo informações do delegado regional em Ubá, Diêgo Candian Alves, uma operação foi deflagrada na cidade e, inicialmente, resultou na prisão do investigado mais novo, no momento em que ele estava no local combinado para receber a suposta quantia em dinheiro. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais civis e com ele foi encontrado o celular da vítima.

Além disso, simultaneamente, também houve a tentativa de fuga do segundo suspeito – que era foragido da Justiça. Na ocasião, ele atuou dando suporte ao outro indivíduo, por meio de transporte. Após perseguição policial, o investigado foi localizado escondido em uma garagem.

Após a formalização do flagrante na delegacia pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para apurar a participação de outros envolvidos que já foram identificados.





FOTO: PCMG - Reprodução

