Uma linha de distribuição de energia se rompeu na noite dessa terça (13) no bairro Boa Morte em Barbacena.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados quando moradores se assustaram com o barulho e a presença de faíscas no chão. O local foi isolado e a via bloqueada até a chegada da CEMIG. Ninguém se feriu.

Segundo a CEMIG, o problema foi resolvido na manhã desta quarta (14). A empresa não informou o número de pessoas atingidas pelo rompimento do cabo de energia.

FOTO: CBMMG - Cemig trabalha para regularizar a situação na manhã desta quarta (14)