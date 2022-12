No próximo sábado (17) será inaugurada na cidade de Matias Barbosa, a 20 quilômetros de Juiz de Fora, a casinha do Papai Noel. A chegada do bom velhinho está programada para às 17h30, na Praça Peter Birkeland, no Centro, com a abertura do espaço para fotos às 18h.

Além da casinha, a Prefeitura de Matias Barbosa preparou uma decoração especial para este fim de ano, com diversos espaços com luzes e estruturas alusivas ao Natal e Ano Novo. Entres os destaques, o anjo suspenso e a estrutura "2023" para fotos.

FOTO: Prefeitura de Matias Barbosa - Decoração de Natal

FOTO: Prefeitura de Matias Barbosa - Decoração de Natal

Prefeitura de Matias Barbosa - Decoração de Natal Prefeitura de Matias Barbosa - Decoração de Natal

Tags:

Agenda | Axel grael | Bruno Reis | Cadastro Integrado de Projetos de Investimento | Caderneta de Poupança | Campanha | Carta | CDC | Cidade da criança | Correio | Correios | Covid19 | Cultura | Fratus Vinícius Lanza | Geral | ISL | Jhennifer Alves | Jornal de Jundiaí | Luzes | Maricá | natação | Natal | Natal iluminado | Nçalves | Neguinho da beija-flor | Pandemia | Papai Noel | Papai Noel no Rio Sul | Prefeitura de Maricá | Presidente do TST | Reis Magos | Robson Conceição | Saúde | Shopping | Sorocaba | Virtual | Virtunal