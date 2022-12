A Polícia Militar de São João del-Rei apreendeu dois adolescentes de 16 e 17 anos e prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas no Bairro Matosinhos, nesta terça-feira (13). A ocorrência partiu de uma denúncia anônima. Uma equipe foi até o local, em que flagraram um sujeito entregando algo para os adolescentes. Na abordagem, um dos garotos tinha 10 pedras de crack guardadas na boca. Com um deles foi encontrado R$66 e R$100 com o rapaz de 18 anos. Com autorização dos familiares, foram realizadas buscas nas residências dos suspeitos, mas nada de

ilícito foi localizado.

Um dos menores assumiu a propriedade das drogas e destacou que a substância seria vendida. A dupla de menores foi apreendida pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas e ao maior foi dada a voz de prisão pelo crime de tráfico. Os menores foram acompanhados por seus responsáveis legais e todos conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados com os materiais apreendidos.





