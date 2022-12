A Creche Municipal de Santa Cruz de Minas ficou danificada após furto registrado na noite da terça-feira (13). Uma equipe da Polícia Militar esteve no local após a fuga dos suspeitos. Os autores deixaram janelas arrombadas, forros arrancados, fiações cortadas, tomadas e disjuntores retirados e deixados amontoados. De acordo com a Polícia, possivelmente o grupo planejava retornar para levar os materiais. Duas portas foram utilizadas para escalar e o arame farpado do muro também estava danificado.



Um dos suspeitos foi abordado, porém não carregava nada ilícito e nenhum material que pudesse ter relação com o delito. Ele negou também ter entrado na creche e praticado o crime. O registro da ocorrência foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

Furto