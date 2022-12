Um idoso de 72 anos foi vítima de golpe em São João del-Rei, nesta terça-feira (13). Ele compareceu em uma unidade da polícia militar com a filha de 42 anos, relatando que recebeu uma ligação, na qual foi informado que seu cartão foi clonado e que teriam feito uma compra de R$1.850,00. O infrator ainda alegou que era Policial Civil, que precisava da senha do cartão da vítima para realizar o bloqueio, e que buscaria o cartão na residência da vítima e que faria o boletim de ocorrência.

Pouco tempo depois, o suspeito compareceu à residência da vítima para buscar o cartão, mas a filha do idoso impediu que ele entregasse o objeto e pediu que ele apresentasse a sua identificação policial.

O autor, conforme o registro, insistiu, alegando que precisava do cartão. No entanto, as vítimas não entregaram e ele foi embora.

Equipes da Polícia Militar conseguiram localizar o autor na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Centro. Durante revista, foram apreendidos dois cartões bancários em nome de uma segunda vítima, essa de 82 anos. O suspeito confessou que era pago para buscar os cartões nas casas da vítima e que recebia R$200,00 para fazer isso.

Em seguida, os policiais foram até a casa da segunda vítima, onde a idosa afirmou que recebeu uma ligação com o mesmo teor da primeira abordagem e entregou o cartão. Em contato com o banco, foi confirmado que nenhuma movimentação na conta foi realizada. O homem de 22 anos foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.





