Estão abertas as inscrições para o concurso público para a contratação de professor do magistério superior nas áreas de língua inglesa e linguística/linguística aplicada no Departamento de Letras, Artes e Cultura (Delac), da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)

As inscrições acontecem entre 16 de dezembro e 16 de janeiro de 2023, exclusivamente através do envio da documentação para o e-mail delac@ufsj.edu.br e mediante pagamento de uma taxa no valor de R$240. A isenção da taxa pode ser requisitada por candidatos que se enquadram nos critérios nos períodos de 16 a 19 de dezembro.



Para participar do processo é possuir graduação completa em nível superior, com doutorado na área escolhida. O salário oferecido varia entre R$4.472,64 a R$9.616,18 com carga horária de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva para o exercício da função.



As provas serão aplicadas no dia 13 de fevereiro, às 13h, no Campus de Dom Bosco, além de prova didática, análise de títulos e defesa do plano de trabalho.

