Um homem foragido da Justiça de 25 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira (14) no Bairro São João, em Conselheiro Lafaiete, com drogas guardadas na residência. Ele estaria envolvido em um homicídio que aconteceu em novembro de 2021. Após abordar o sujeito, os policiais foram até o endereço dele, onde apreenderam uma pedra bruta de crack, 35 pedras, uma porção da mesma substância, um papelote de cocaína, uma balança de precisão, cinco telefones celulares, R$506, 00, e anotações referentes à venda de drogas além de utensílios para o fracionamento e embalo do entorpecente. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.