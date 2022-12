Um acidente deixou uma pessoa morta na BR0-40, no KM 643, em Cristiano Otoni, na manhã desta sexta-feira (16). De acirdi com os Bombeiros, uma caminhonete, com placa de Ribeirão das Neves, que seguia rumo ao Rio de Janeiro, perdeu o controle e entrou na pista contrária, onde colidiu com um outro veiculo, de Belo Horizonte. O acidente aconteceu a 400 metros da praça de pedágio.

Infomações no Portal Barbacena Online