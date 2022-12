Na noite de sábado (17) policiais militares avistaram uma motocicleta estacionada em frente a um imóvel já conhecido no meio policial como 'ponto de drogas' na Rua Juiz de Fora, Bairro Santa Terezinha, em Muriaé.

Novamente ao passar pela mesma rua, a equipe da Rocca viu o condutor se deslocando na moto no sentido contrário. Ao perceber que seria abordado, o suspeito que estava no veículo acelerou em direção aos policiais, ocasião em que perdeu o controle do veículo e bateu na lateral da viatura, danificando a porta traseira. Em seguida, ele ainda atingiu um veículo Gol que estava estacionado.

De acordo com a PM, o indivíduo, que não é habilitado na categoria A, continuou acelerando a motocicleta com o objetivo de fugir. Um dos militares retirou a chave da ignição e conseguiu prender o condutor.

Durante a abordagem, os militares encontraram com o suspeito papelotes de cocaína. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé.

A motocicleta que estava com documento atrasado foi encaminhada ao pátio credenciado do Detran.

