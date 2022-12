Pelo menos uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas em um acidente no km 692 da Fernão Dias, na madrugada desta segunda-feira (19). O ônibus, da Viação Útil, saiu de Campinas com destino a Barbacena quando, na altura de Nepomuceno, teria batido na barreira de concreto no início do viaduto.

Trinta pessoas estavam no ônibus. O motorista, que ficou preso às ferragens, foi identificado como Domingos Antônio Xavier (51 anos), morreu no local. Os passageiros feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lavras.

