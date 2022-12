Um homem de 36 anos foi preso em Viçosa na madrugada desta segunda-feira (19) com quase 40KG de drogas. De acordo com as investigações, as drogas estavam dentro de um veículo. Entre os materiais estavam 10 barras de crack e outras 14 de cocaína. Os entorpecentes estão avaliados em, aproximadamente, R$ 1 milhão.

O homem foi preso em flagrante e irá responder pelo crime de tráfico de drogas. O veículo e os entorpecentes foram apreendidos pela Polícia.

Tags:

Aeroporto do Galeão | Correios | Dermatologista | drogas sintéticas | Geral | Polícia | Polícia Civil do Rio | Receita Federal | Rio de Janeiro | Santa cláudia | Sorocaba | tráfico de drogas | Zona Norte