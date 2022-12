Um jovem de 23 anos foi ferido por arma de fogo durante uma festa em Santa Rita do Ibitipoca no domingo (18). Durante o evento, de acordo com a PM, houve uma briga generalizada, onde o autor e vítima se desentenderam devido a uma dívida de drogas.

O autor teria disparado contra o jovem que foi ferido na região do braço esquerdo. De acordo com uma testemunha, o autor estaria envolvido com tráfico e vendia drogas trazidas de Juiz de Fora por um terceiro. A vítima foi levada para atendimento médico e o autor do crime não foi encontrado.

Informações no Portal Barbacena Online