Uma mãe denunciou o próprio filho por porte de drogas na noite de sexta-feira (16), em Ibertioga. A mulher, que foi a uma unidade policial, relatou que seu filho possui diagnóstico de transtorno bipolar e esquizofrenia. Funcionários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) foram até a residência dela no intuito de internar seu filho. Enquanto ele tomava banho, a mãe foi arrumar as coisas do filho, quando encontrou 21 buchas de maconha dentro de embalagens plásticas sujas de terra.

Ainda de acordo com a mãe, a suspeita é de que a droga pertencesse a uma vizinha que, supostamente vende drogas dentro de casa. O filho teria passado o dia na resindencia da suspeita no dia anterior. As buchas de maconha foram apreendidas após a mãe do jovem entregá-las aos policiais.

