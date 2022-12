Parte do asfalto na MGC 482, no km 60, em Fervedouro, sentido a cidade de Carangola cedeu nesta segunda-feira (19). O local até o momento não apresenta interdições. A Polícia Militar Rodoviária alerta aos motoristas que trafeguem em baixa velocidade no local. Ainda de acordo com a PMR, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) sinalizou parte do trecho e irá tomar as providências cabíveis.