Policiais Civis das Delegacias de Mar de Espanha, Bicas e São João Nepomuceno cumpriram mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (21) em uma residência e no consultório na cidade de Mar de Espanha. Um médico de 31 anos, suspeito de usar documento falso e de ter em depósito mercadoria imprópria para o consumo, na cidade de Mar de Espanha, foi preso em flagrante.



De acordo com a Polícia Civil, após as buscas realizadas na residência e consultório suspeito, policiais civis das Delegacias de Mar de Espanha, Bicas e São João do Nepomuceno encontraram diversos blocos de receituários falsificados, categoria “A” - folha de cor amarela - e receituários falsificados categoria “B2” - folha de cor azul - todos em nome do investigado.



Ainda de acordo com a PCMG, levantamentos apontaram que os blocos foram impressos em Juiz de Fora, por meio de uma gráfica cujo CNPJ é inexistente. No endereço do local, aponta no receituário falsificado, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e apurado que não há nenhum serviço de impressão no local. Outros receituários também foram apreendidos.



Alguns medicamentos vencidos desde abril deste ano foram apreendidos, além de outros materiais hospitalares. Ainda de acordo com as investigações, foram apontadas que no cadastro nacional de pessoa jurídica do consultório do médico suspeito, há apenas autorização para realizar consultas no local, não sendo autorizado realizar as referidas aplicações de medicamentos.



Também foram apreendidas ampolas com estanozolol. A substância é proibida para o comércio sem autorização legal e configura como crime de tráfico de drogas. A Polícia informou que o material será encaminhado à perícia técnica para atestar a presença do princípio ativo.



O médico foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mar de Espanha por prática de crime de uso de documento falso e por ter em depósito mercadoria imprópria para o consumo. A PCMG vai aguardar o resultado da perícia técnica nos produtos apreendidos para análise do crime de tráfico de drogas.



Estelionato | prisão