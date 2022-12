Uma fazenda foi invadida por bandidos na manhã de quarta-feira (21), no distrito de Abreus, zona rural de Alto Rio Doce. A vítima, um idoso de 84 anos, foi abordado por criminosos encapuzados por volta de 5h30 da manhã, quando ia para o curral. Os autores conduziram o idoso e o retireiro da fazenda, de 50 anos, para dentro da casa e os prenderam.

De acordo com a ocorrência, o imóvel foi revirado e os suspeitos amarraram as vítimas e as conduziram para as margens do rio, ameaçando jogá-las caso não informassem sobre objetos de valor. Os assaltantes levaram um aparelho DVR, aproximadamente R$ 2.200 em dinheiro, cerca de 100 talheres, joias de ouro, documento de identidade e uma espingarda calibre 28. Os homens fugiram e não foram localizados.

