Um jovem de 26 anos foi preso na tarde de quinta-feira (22), no bairro Luzia Augusta, em Ouro Branco. De acordo com a PM, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em desfavor do rapaz. Ainda de acordo com a PM, estaria envolvido em um um crime de homicídio. Foram apreendidos um simulacro de revólver, um celular e a quantia de R$ 5.022 em dinheiro.

Informações no Portal Barbacena Online