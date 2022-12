Começou na última quinta-feira (22) a Operação Natal Seguro, promovida pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv). O objetivo da instituição é fortalecer a segurança nas rodovias mineiras durante o final de semana do Natal.

A operação conta com mais de mil militares nas fiscalizações, que terão como foco a prevenção de acidentes e a repressão aos crimes em todas as rodovias estaduais e federais delegadas do estado. Ainda de acordo com a PM, a operação irá servir para a prevenção de acidentes e evitar infrações de trânsito, sendo a embriaguez ao volante a principal delas.

A PM também reforça aos motoristas que utilizarão as rodovias mineiras nos próximos dias, algumas medidas de segurança como respeitar os limites de velocidade, a certificação das condições do veículo, manter uma distância segura e não fazer uso de bebiba alcoólica.

