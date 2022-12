Uma tentativa de homicídio ocorreu na tarde deste sábado (24), véspera de Natal, no bairro São João em Conselheiro Lafaiete. Por volta das 14h um suspeito, em um motocicleta, chegou no bar e efetuou seis disparos contra um homem que estava no estabelecimento. Em seguida ele fugiu. A vítima foi socorrida por populares e levada ao Hospital e Maternidade São José.

De acordo com a Polícia Militar, a moto de cor azul utilizada na ação criminosa havia sido furtada na cidade de São João del-Rei e foi recuperada. Até o fechamento desta matéria não havia informações da prisão do suspeito.

Fonte Fato Real

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR

Tags:

acidente | Atropelamento | Polícia | trânsito