Três suspeitos roubaram uma família em uma fazenda na Rodovia MGC 265 na noite da sexta-feira (23), no Distrito de Senhora das Dores, em Barbacena. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), um homem de 53 anos foi rendido e obrigado a ir para a fazenda onde mora. Quando chegou, por volta das 21h, foi levado com as mãos amarradas para o interior do imóvel. A esposa, uma mulher de 58 anos também foi rendida pelos trio que estava encapuzado, que utilizou duas armas de fogo e um objeto perfurante, semelhante a uma faca durante a ação.



Eles deixaram o homem deitado de bruços no chão da cozinha e a mulher amarrada em uma cadeira. Os autores questionaram as vítimas se havia mais alguém no interior da residência. Foram informados de que a filha do casal, uma jovem de 28 anos estava dormindo em um dos quartos. Os infratores fizeram ameaças, inclusive dizendo que ateariam fogo no dono da fazenda.

O casal entregou todo o dinheiro que tinham na casa, no total, R$22 mil, sendo R$ 8 mil em cédulas de diversos valores em uma bolsa, R$10 mil que estavam guardados em uma mochila e R$4 mil que estavam guardados no escritório. O trio passou cerca de uma hora dentro da casa, onde revirou todos os cômodos. Eles ainda levaram dois celulares e um relógio.

Os suspeitos amordaçaram as três vítimas em um dos quartos da residência e as trancaram levando a chave do veículo, fugindo no sentido Desterro do Melo. O veículo foi abandonado às margens da

rodovia. A PM iniciou rastreamento, sem êxito até o momento.