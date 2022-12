Dois homens, de 35 e 43 anos, respectivamente, foram presos em Ubá, na sexta-feira (23), por atuação no tráfico de drogas. Com a ação de inteligência o objetivo da Polícia Civil é desmantelar um grupo criminoso que abastecia a cidade e a região com drogas. Durante os trabalhos policiais foram apreendidas barras, tabletes e buchas de maconha, além de quatro barras de cocaína, dinheiro, quatro veículos, entre outros objetos. A operação foi denominada 'radioactive' fazendo referência à forma como a cocaína é chamada, quando apresenta alto grau de pureza, como era o entorpecente comercializado pelo grupo criminoso.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 35 anos iria receber entorpecentes para a distribuição no final de ano. As drogas seriam entregues por um suposto motorista de aplicativo, que saiu de Viçosa com destino a Ubá. Os policiais monitoraram o veículo suspeito e, no momento da entrega do material ilícito, os indivíduos foram presos pelo crime de tráfico de drogas, já que foram encontrados entorpecentes com os dois.

A Polícia Civil já possuía mandado de busca e apreensão para a residência do homem de 35 anos, sendo então cumprida a ordem judicial.De acordo com o delegado Douglas Mota, as investigações sobre o grupo alvo da ação policial começaram há mais de seis meses, resultando na apuração da dinâmica do esquema criminoso.

O delegado explicou que um fornecedor drogas de Viçosa, que reside em São Paulo, era responsável por enviar drogas rotineiramente para a região, tornando-se um dos principais fornecedores de drogas para região de Ubá e Viçosa.

No final de novembro, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil conseguiu apreender mais de 22 quilos de cocaína. Nesta semana, conforme Douglas, a equipe que investiga o tráfico de drogas em Viçosa realizou uma significativa apreensão de drogas em Rio Pomba, dando um prejuízo, neste final de ano, de mais de R$ 3 milhões para o grupo criminoso.