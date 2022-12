Para o ano de 2023 o Executivo Municipal vai trabalhar com um orçamento estimado de R$ 533.894.167,93. O projeto da Lei Orçamentária Anual foi aprovado pelos vereadores durante reunião extraordinária na sexta-feira (23). Os edis aprovaram, também, emendas impositivas para a saúde, educação, assistência social e obras. Após aprovação da LOA, o Legislativo entrou em recesso e as reuniões ordinárias serão retomadas em 15 de fevereiro de 2023, de acordo com o Regimento Interno.

Os setores administrativos da Câmara continuam funcionando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Já os gabinetes dos vereadores também, de segunda à sexta-feira. Os gabinetes mantêm o funcionamento normal, cumprindo legislação vigente, com flexibilidade de horário de acordo com cada vereador.



