Uma cobra Coral foi capturada pelo Corpo de Bombeiros nos fundos do Hospital Regional Doutor José Américo, no Bairro Floresta, em Barbacena nessa segunda-feira (26). No local, a Guarnição de Bombeiros Militar constatou tratava-se de uma serpente, com risco de ataque aos funcionários da unidade.



Com uso de equipamentos de proteção individual, um gancho e uma caixa de transporte de animais, os Bombeiros Militar efetuou a captura da serpente. Na sequência, encaminharam a cobra para a 13ª Companhia da Policia Militar do Meio Ambiente para demais providências.



Conforme o Sargento Siqueira, Chefe da Guarnição BM, a orientação para população em situações semelhantes é não tentar capturar ou agredir, quando encontrar uma serpente. A ação correta é ligar para o Corpo de Bombeiros no número 193.